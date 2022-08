Kristeligt Dagblad mener: Boligstrid udstiller Christianias hykleri

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Nogle af de fremmeste ud i hykleridisciplinen er beboerne på Christiania. Deres politisk korrekte, let venstreorienterede holdninger harmonerer stadigt ringere med deres faktiske livsførelse

Flere boliger, så der bliver plads til de mange, som ønsker at bo centralt i landets hovedstad. Ja tak, bare ikke lige der hvor man selv bor. Plads til mennesker med forskellig baggrund. Ja, oplagt - men det er nu hyggeligt, at naboerne ligner en selv. En cykelsti, der er grøn og trafiksikker. Helt sikkert, men skal den lige være her? En underjordisk p-plads til beboernes stadigt flere biler. Nja…kan man ikke bare holde hos naboerne, så ens bydel forbliver bilfri?

Det velkendte fænomen “ikke i min baghave” trives hos høj såvel som lav. Når velhaverne i Gentofte vægrer sig mod almennyttige boliger, bliver de hængt til tørre i medierne og ve den pakistanske storfamilie, der foretrækker flere landsmænd i boligblokken frem for unge studerende, der er flyttet til Odense, Aarhus eller København for at læse.