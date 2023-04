Kristeligt Dagblad mener: Ministeren har tabt sin vindersag på gulvet

Det er helt ude af proportioner, at B.T. bruger foto-overvågning til at afsløre en justitsminister i at begå en mindre lovovertrædelse. Det kunne ministeren have gjort til en etisk vindersag for sig selv. I stedet blev den virkelige afsløring hans komplette mangel på skyldfølelse