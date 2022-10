Kristeligt Dagblad mener: Danmark skal finde svar i usikkerhedens tid 

Midt i al usikkerheden er det et lyspunkt, at Vesten i den aktuelle krise faktisk har vist sig i stand til at holde sammen og vise handlekraft. Men stærke alliancer beror i høj grad på de enkelte medlemmers vilje og årvågenhed

Der er årtier, hvor intet sker, og der er uger, hvor årtier sker. Citatet tilskrives ofte den russiske revolutionære og despot Vladimir Lenin, og ordene rummer en fundamental indsigt, som også har bibelske forlæg. Der findes tidspunkter i historien, hvor kriser fortættes på en måde, så verden af i morgen er afgørende anderledes end verden af i går.

Dette år, dette efterår, er en sådan tid. Det er blevet kaldt et tidehverv, en ny verdensorden, en usikkerhedens tid. Og det er ikke en verdensorden, som vi hver især som mennesker eller som land har store muligheder for at påvirke, men det er en virkelighed, som vi alle er nødt til at indstille os på.