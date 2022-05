Kristeligt Dagblad mener: Danskerne bør stemme det modsatte af, hvad Putin ønsker

Forbeholdet bør fjernes, fordi Europa ikke i længden kan regne med, at amerikanerne kan levere vores sikkerhed. Rusland ville helst have, at EU bare opgav at forsvare sig selv.

Hvis det på onsdag ender med et ja til at fjerne EU-forsvarsforbeholdet, er det ikke kun på grund af, men også på trods af den kampagne, ja-partierne har ført. Efter folkeafstemningen blev udskrevet i marts, nåede de ikke at få fuldkommen orden i argumenterne, og regeringens insisteren - indtil den alligevel bøjede sig for fornuftens stemme - på en småmanipulerende formulering på stemmesedlerne af, hvad der stemmes om, har været betegnende for en del af ja-sidens valgkamp.

Når det alligevel forhåbentlig ender med, at et flertal siger ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, skyldes det, at verdensordenen i dag ikke er som den, vi kendte i går. Det har perspektiver, der peger langt ud over tekniske, juridiske og hverdagspolitiske argumenter for og imod. Ruslands overfald på Ukraine den 24. februar har med ét knust den forestilling, de fleste har haft om, at der gælder en slags spilleregler - ofte undsagte og vaklende, men dog retningsgivende - for det internationale samfund og især for relationerne mellem stormagter.