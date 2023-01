Kristeligt Dagblad mener: Der er brug for alle unge

Et stærkt civilsamfund er afgørende for at få alle unge med

Det er en indlysende rigtig ambition, som statsminister Mette Frederiksen (S) senest i sin nytårstale pointerede. Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller et arbejde. Men det er også evident, at det er en svært opnåelig ambition, som også tidligere regeringer – senest hendes egen – har forsøgt at løfte.

Det er ikke nogen større ulykke for middelklassens børn, at de i en periode holder sabbat eller tager en pause mellem to uddannelser for dernæst at komme tilbage på sporet. Tværtimod kan det være menneskeligt dannende og udviklende i en periode at lave andet end arbejde og uddannelse. Men for en gruppe, der kan tælles i titusinder, ender ungdommens ståen udenfor i livslang offentlig forsørgelse. Det er dyrt for samfundet, men det er først og fremmest en menneskelig tragedie. Intet er så sundhedsskadeligt som ikke at være med i et fællesskab. Det koster leveår og livskvalitet ikke at have noget at stå op til og være en del af.