Kristeligt Dagblad mener: Der er ingen skam i at tvivle, før man sætter sit kryds

Flere danskere end ved tidligere valg er i tvivl om, hvilket parti de vil stemme på. Vi må indse, at tvivlerne er dem, der kan håndtere nuancer – og begynde at tale om dem som modne og erfaringsramte vælgere

Danmark står efter alt at dømme foran et tvivler-valg. Antallet af danskere, der ikke ved, hvor de vil sætte deres kryds den 1. november, er så stort, at vi bliver nødt til at tænke og tale anderledes om denne gruppe vælgere, hvis stadige vækst over årene fik valgforskeren Kasper Møller Hansen til forleden i Berlingske at fastslå, at "Danmarks største parti hedder Tvivler-partiet".

Valgforskerens konstatering peger på, at det er på høje tid at gøre op med stereotypen om tvivlerne: at de oftest er mennesker, der enten ikke har gidet eller ikke har evnet at sætte sig så meget ind i partiernes politik, at de kan skelne nok imellem dem til at træffe en beslutning.