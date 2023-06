Kristeligt Dagblad mener: Derfor bør Nato ansætte Mette Frederiksen

Fra rygter til realitet. Den forandring skete med ét, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen torsdag valgte at kommentere rygterne om Mette Frederiksens Nato-ambitioner, som om rygterne afspejler noget reelt. Hun vil være et fremragende valg for Nato