Kristeligt Dagblad mener: Desmond Tutus stærke moralske stemme er nu blevet tavs

Tutu blev med sit eksempel en inspiration til både at arbejde for retfærdighed og til at lade den kristne tro fylde i ens liv

Verden har med den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutus død her i julen i en alder af 90 år mistet en af sine stærkeste fortalere for tilgivelse og forsoning. Tutu blev sammen med Sydafrikas første sorte præsident Nelson Mandela et lysende fyrtårn i indsatsen mod apartheidstyret. Han fremstod i kampen mod racisme og for ligeværd mellem sorte og hvide med en styrke og et mod, som vakte anerkendelse kloden rundt. Han modtog Nobels Fredspris i 1984.