Kristeligt Dagblad mener: Det er gået galt med elitens skole

I William Goldings debutroman fra 1954, Fluernes Herre, går det helt skævt for en gruppe børn, som strander på en øde ø efter et atomangreb. Her forsøger de at indrette et civiliseret samfund, indtil de kan blive reddet, men det ender i barbari, mobning og endda mord. Romanen er blevet tolket som en satire over det engelske kostskolevæsen, og man kommer uvilkårligt til at tænke på den, når man hører de tidligere elever på Herlufsholm Kostskole, der forleden udtalte sig til TV 2's dokumentar "Herlufsholms Hemmeligheder".

To af dem stod frem med billeder og fornavn og fortalte om deres oplevelser af volden, mens andre kilder udtalte sig anonymt af frygt af tabe social status, hvis de gik åbent frem. Efter udsendelsen er endnu flere horrible forhold, blandt andet om voldtægter på skolen, kommet frem.