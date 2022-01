Kristeligt Dagblad mener: Det er på sin plads at sige "Gud bevare dronning Margrethe"

Dronning Margrethe, hvis 50-års regentjubilæum markeres fredag, har været den bedst tænkelige dronning for Danmark. På grund af coronarestriktioner fejres jubilæet ikke med den pomp og pragt, der havde været passende. Men når Dronningen ved middagstid nedlægger en krans på sin fars grav ved Roskilde Domkirke, kan hun gøre det i bevidstheden om, at hun har danskerne bag sig. Den folkelige opbakning til monarkiet som styreform er vokset støt gennem hendes regeringstid. Hun er respekteret i alle lag af samfundet, og hun har formået at være dronning for hele folket.

