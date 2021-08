Kristeligt Dagblad mener: Det er trist, at krige ikke vindes med humanitære midler

At Kabul skulle ende med at være en åben by for Taleban, vil historieskrivningen huske som det tragiske antiklimaks på en krig, der burde have været afsluttet for længst. Ingen må og ingen bør fratage de soldater fra Danmark, USA og andre koalitionslande, der i Afghanistan gjorde en humanitær indsats med militære midler, deres oplevelse af, at deres tilstedeværelse gav mening. At de ikke kæmpede forgæves. At de hjalp lokalsamfund og enkelte afghanere til en parentes af tryghed i den større, ustabile sammenhæng. Mange af soldaterne kom til skade på krop eller sjæl eller begge dele. Uanset al politik fortjener de og deres nu afsluttede indsats samfundets respekt og anerkendelse. Som personer fortjener de al vores støtte.