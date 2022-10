Kristeligt Dagblad mener: Det frie valg løser ikke velfærdssamfundets største problem

Man skal ikke have set mange skjulte tv-optagelser af omsorgssvigt på plejehjem, før tanken om at få sine gamle forældre på et friplejehjem melder sig.

Der er meget, som splitter det borgerlige Danmark, men en ting kan de blå partier blive enige om – frit valg til borgerne. Og det lyder da også besnærende, for hvorfor skal man ikke kunne vælge til og fra? Når det gælder børnehaver, hjemmepleje og sygehusbehandling. Og gerne med garanti for behandling inden for kort tid. Hvis ikke i det offentlige så på en privatklinik med fuld skattefinansiering. En af den borgerlige regerings store succeser i 00’erne var behandlingsgarantien, som øgede effektiviteten i sundhedsvæsenet og gjorde, at langt flere fik ordnet hofter og grå stær uden urimelig ventetid.