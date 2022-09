Kristeligt Dagblad mener: Det uperfekte menneske har trange kår i dansk politik

Så kom det så vidt: En skilsmisse i realtid kan nu også være et element i et politisk forløb. Måske kan den konservative partiformand Søren Pape Poulsens skillen sig af med sin ægtemand redde hans statsministermuligheder. Men for alle os andre bør hans private tragedie være en advarsel om, at politik måske er blevet en disciplin, der på et vist niveau ikke rummer plads til andet end perfekte mennesker.

Disse linjer er ikke et forsøg på at undskylde Søren Pape. De er ikke en jeremiade om, at medierne igen har kastet et værgeløst menneske på den offentlige retfærdigheds bål. For partiformanden har kun sig selv at takke for, at det gik så galt.