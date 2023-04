Kristeligt Dagblad mener: Ikke-boglige uddannelser skal have samme opmærksomhed og omsorg som de boglige

Vi må gøre op med det værdisæt, der er blevet indført over årtier og har ført til, at nogle fag og uddannelser opfattes som bedre end andre. For vi har brug for, at de unge vælger erhvervsuddannelserne til