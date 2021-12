Kristeligt Dagblad mener: En stærk kvinde mangler på Folketingets nye maleri

Folketingets Præsidium har fået den gode idé at bestille et maleri, der fra en prominent plads på Christiansborg skal hædre 30 kvinder, som ud over at have været medlemmer af den lovgivende forsamling også på hver sin måde har været pionérer, holdningsmennesker eller bare fremtrædende. Sådan beskrives kriterierne af historiker Bo Lidegaard, der ledede de historikere, der har udvalgt den eksklusive gruppe kvindelige politikere bestående af ministre såvel som menige folketingsmedlemmer igennem de seneste 100 år. Hans opgave har været af den slags, der vil medføre debat og kritik, helt uanset hvordan den blev løst.