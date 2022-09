Kristeligt Dagblad mener: Energikrisen kræver handling

De fylder det hele i øjeblikket, de stigende energipriser. Når man hører det brummende køleskab, når man snakker over hækken, når man åbner avisen, og når man ser mod Ukraine og den krig, der har været i gang i over et halvt år. De stigende energipriser har forbindelse til de fleste aspekter af vores liv, vores indre og ydre velbefindende, og er en påmindelse om, at alt og alle i denne verden i sidste ende er forbundet. Netop derfor er energikrisen så svær at agere i – både for det enkelte menneske og for stater.

Energikrisen trækker tråde til socialpolitik, økonomisk politik og sikkerhedspolitik. Hvordan sørger man for, at de borgere, som de stigende forsyningspriser rammer hårdest, bliver grebet og har råd til at leve, uden at man sætter et helt lands økonomi over styr og lægger endnu mere brænde på inflationens bål? Hvordan sikrer man, at den uro hos den enkelte, som forsyningskrisen har vakt, ikke bliver en dominerende kollektiv uro, der manifesterer sig i folkelige protester, som det ses i flere europæiske lande, blandt andet Tyskland? Og hvordan holder man fast i den folkelige opbakning og forståelse for ukrainernes situation, som på fineste vis blev udløst helt af sig selv den dag i februar, hvor Rusland gik ind over landegrænsen og ændrede historiens gang, men som bliver sværere og sværere at holde fast, des koldere det bliver, og des mindre pengepungen vejer?