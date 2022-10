Kristeligt Dagblad mener: Europa har brug for et stabilt Storbritannien

Det er trist at følge udviklingen i Storbritannien. Hver gang man tror, det ikke kan blive værre, er det blevet værre. Liz Truss holdt 45 dage i stolen som premierminister, og hendes tilbagetræden efter hasarderede økonomiske tiltag blev den foreløbige kulmination på en deroute i det konservative parti, der har budt på dumheder i episk skala og politisk ustabilitet i en grad, der tidligere var uvant for briterne.

Britisk politik giver en uvirkelig fornemmelse af, at det hele kører i ring. Det er de samme processer, medierne beskriver igen og igen. De samme aktører. Den samme mangel på fornuft. Det første skridt, landet har brug for, er at finde en klar og stabil retning at bevæge sig i.