Kristeligt Dagblad mener: Europas hjælp til Ukraine er pinligt svag

Støtten til Ukraine handler dybest set om Vestens evne og vilje til at forsvare demokrati og menneskerettigheder over for despotiet.

Ruslands terrorbombning af ukrainske kraftværker og anden livsnødvendig infrastruktur er grufuld. Millioner af mennesker mister adgangen til elektricitet, vand og varme, fordi galehuset i Moskva lider nederlag på slagmarken og vil hævne sig på civilbefolkningen.

Meningen er vistnok, at ukrainerne skal forstå, at Rusland nægter at tabe krigen, og at de derfor ligeså godt kan overgive sig med det samme. Hvad de ikke har tænkt sig at gøre. Men Ukraine kan kun fortsætte kampen mod despotiet og uretten, så længe man modtager massiv støtte fra Vesten. Ikke kun militært, men i høj grad også økonomisk og humanitært. At genopbygge landet for de ødelæggelser, russerne nu forårsager, vil koste formuer.