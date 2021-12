Kristeligt Dagblad mener: Fængselspladser i Kosovo løser ikke udlændingeproblemer

Man må give regeringen og dens specielle flertal bestående af SF, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, at der er udvist stor opfindsomhed med den aftale om kriminalforsorgen, som de indgik i sidste uge, og som skal sikre op mod 1000 nye fængselspladser samt løse bemandingsproblemerne. Ud over et helt nyt og sikret bandefængsel, flere udslusningspladser, bedre arbejdsvilkår for fængselsbetjentene samt fuld løn under uddannelsen til fængsels- og transportbetjent, er det store slagnummer, at man vil forsøge at leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udvisningsdømte kriminelle skal afsone deres straf.