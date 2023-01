Kristeligt Dagblad mener: Familiekonflikter må ikke blive en fast del af Dronningens nytårstale

Det klædte dronning Margrethe, at hun i sin nytårstale var ærlig omkring den strid, der har præget den kongelige familie i 2022. Men lad det blive sidste gang, at en familiestrid får plads i talen, for kongehusets familieopgør er skadelige for monarkiet