Kristeligt Dagblad mener: Farcen om kunstner, der løb med pengene, er en sølle udgave af Jean de France

Farcen om en kunstners tyveri af en halv million kroner fra kunstmuseet Kunsten i Aalborg har noget Holberg over sig i den rokokoagtige nedladenhed over for almuen, som præger kunstneren og museets optræden. Kunstneren har fået beløbet udbetalt for at kunne bruge nogle pengesedler til et værk, men da han afleverede værket, var det to hvide lærreder uden pengesedler navngivet ”Take the money and run”. Han forventer at blive taget alvorligt som kunstner og udtaler sig med den mest opstyltede arrogance om forløbet, som de fleste – modsat kunstneren – godt kan genkende som et stykke ikke særlig morsom, men sandsynligvis ulovlig berigelse af kunstneren selv.