Kristeligt Dagblad mener: Farvel til Merkel-æraen. Velkommen til en ny tysk realisme

107 EU-topmøder blev det til for Angela Merkel i hendes 16 år som Tysklands forbundskansler. Det er mere end seks om året. Mange af dem var hasteindkaldte krisemøder, hvor den pragmatiske Merkel utrætteligt agerede som tålmodig mægler i forsøget på holde sammen på EU. Hun kan tage æren for, at euro-samarbejdet ikke krakelerede under gældskrisen, og at fælleseuropæisk solidaritet ikke endte som en hul kliché under coronakrisen.