Kristeligt Dagblad mener: Finanslov er mest af alt små skridt på stedet

Finansloven vil alt andet lige gøre det en anelse dyrere at være dansker. Det problematiske er, at det offentlige budget igen øges uden klar målsætning for, hvordan det skal hjælpe fremtidens sundhedsvæsen, arbejdsmarked og uddannelsessystem