Kristeligt Dagblad mener: Folkekirken har brug for klarhed om dekorum

Flere sager i folkekirken giver det indtryk, at folkekirken har brug for at blive tydeligere om, hvad præster må og ikke må inden for det såkaldte dekorum-område

Det er svært for nogen at være tilfreds med udgangen på sagen om Flemming Pless. Han trådte i denne uge tilbage som præst et par år før pensionsalderen. Og meget tyder på, at fratrædelsen var hans reaktion på, at en dommer havde indstillet ham til fyring i Kirkeministeriet. Dommerens vurdering kom efter en lang behandling af anklager om brud på tavshedspligten samt brug af sjælesorg til at opnå seksuelle relationer med flere kvinder.

Men offentligheden får næppe at vide, hvordan Kirkeministeriet og folkekirken ser på sagen. For dommerens redegørelse er fortrolig.