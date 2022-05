Kristeligt Dagblad mener: Folkekirkens lutherske grundlag er ikke en fodlænke, men et fundament, som muliggør frihed

Det er en del af en luthersk kirkes styrke og eksistensberettigelse, at den altid er i debat og strid med sig selv, og altid evner at fortolke evangeliet på en måde, så det er vedkommende til enhver tid

Med bogen ”Må vi være her? Folkekirken efter Luther” har fem teologer indledt et markant opgør med folkekirkens lutherske bekendelsesgrundlag. De fem teologer, som har givet sig selv navnet Katakombisk studiekreds, ser sig selv som repræsentanter for en teologisk bevægelse, der ikke ”føler sig i samklang med det lutherske gudsbillede og menneskesyn”, som de formulerer det.

Det korte svar på bogens spørgsmål må være: Ja, selvfølgelig må I være her. Naturligvis kan Luther-kritiske teologer være en del af folkekirken. Faktisk er de det allerede. Et af medlemmerne, Louise Højlund Franklin, er således præst ved Langenæskirken i Aarhus, et andet medlem, Anders-Christian Jacobsen, underviser kommende præster som professor i dogmatik ved Aarhus Universitet, mens et tredje medlem, Lars Sandbeck, underviser eksisterende præster som lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Det er umiddelbart vanskeligt at se parallellerne til forfulgte kristne i Roms katakomber.