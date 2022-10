Kristeligt Dagblad mener: Folketingets åbning viser, hvad politik kan være

Man bør glæde sig over, at statsminister Mette Frederiksen (S) åbnede det nye folketingsår med en tale, der i både indhold og retorik hævede sig over den golde og konfliktoptrappende kultur, der desværre ofte kendetegner politikernes diskussioner