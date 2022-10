Kristeligt Dagblad mener: Folketingsvalg i en tid med krig stiller nye krav

Den valgkamp, der blev indledt onsdag, kommer til at foregå på en dyster baggrund, der pålægger alle deltagerne i de kommende ugers demokratiske arbejde en forstærket pligt til ikke at afspore debatter, til at holde sig til det væsentlige og kort sagt optræde lødigt. For første gang siden folketingsvalget i 1943 – holdt, mens landet var besat af Hitlers tropper – skal danskerne gå til valg, samtidig med at der udkæmpes en stor krig i vores verdensdel.

Den gode nyhed er, at vores folkevalgte – og formentlig sammen med dem langt hovedparten af de nye kandidater, der gør sig håb om at blive valgt ind tirsdag den 1. november – er langt bedre end deres rygte. Politikerleden slår hyppigt nye rekorder, når den bliver målt. Ifølge værdiundersøgelsen, som gennemføres af Danmarks Statistik for Aalborg Universitet, er det i dag kun omtrent hver anden dansker, der har tiltro til Folketinget. For 10 år siden gjaldt det for to ud af tre.

Men ét er, hvordan mange – ifølge undersøgelserne især lavtlønnede og lavt uddannede vælgere – opfatter politikerne. Og deres mistillid skal man naturligvis tage alvorligt, fordi den må komme af en fremmedgjorthed over for systemet. Noget andet er, at det ikke er virkeligheden, den afspejler. Der er ikke belæg for, at vores politikere skulle være mere utroværdige eller mere anløbne end tidligere generationers politikere. Det samme kan man sige om de medier, der dækker politikerne: Aldrig har de, generelt sagt, forholdt sig mere til fakta, stået mere til ansvar og i øvrigt udøvet mere kildekritik, så de ikke misbruges til at bringe farvede budskaber forklædt som oplysning.

Stik imod den udbredte fornemmelse er både politikere og medier nemlig markant mere lødige i dag end tidligere. Det gælder også denne avis. For 112 år siden skrev Kristeligt Dagblad så ihærdigt om en kongeligs sexliv, som avisen på ren rygtebasis mente var anstødeligt, at dens redaktør måtte tre måneder i Vestre Fængsel. I den politiske debat var det for årtier tilbage også mere normen end undtagelsen, at man gik efter manden i stedet for bolden.

Også dér er nutidens politikere næsten dydsmønstre. Det gælder endog, når de folder sig ud på sociale medier, hvor niveauet ellers ikke er højt. Ifølge Helene Helboe Pedersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og klummeskribent i denne avis, går politikerne til stålet i debatten på Facebook. Men deres kritik af andre politikere fylder ikke mest. I tre ud af fire opslag nævnes politikere fra andre partier eller politiske blokke slet ikke. Alt i alt fylder kritik af andre politikere kun omkring 10 procent af politikernes opslag på Facebook.

Kristeligt Dagblad vil i de kommende uger lægge særlig vægt på de vigtige værdipolitiske spørgsmål, der definerer kernen i det politiske – og som også handler om Ukraine-krigen og vores forhold til den. Vi vil koncentrere vores dækning af valgkampen om de større linjer og temaer, der peger fremad og reelt kommer til at betyde noget for det samfund, som skal klare sig igennem krigs- og krisetiderne. Når stemmerne er talt op.

God valgkamp.