Kristeligt Dagblad mener: Forstår regeringen ikke, at FE-chefs privatliv er privat?

Lars Findsen, FE's hjemsendte chef, er allerede sigtet efter en meget alvorlig paragraf. Det ser derfor yderst kritisabelt ud, at toppolitikere har fået del i intime oplysninger om hans privatliv, der virker helt irrelevante for sagen

Hvis ikke sagen om Lars Findsen, den hjemsendte og sigtede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, var alt for kompliceret til at gøre sig i en politisk debat, ville den være en foræring til blå blok midt i den igangværende valgkamp. For sagen bliver værre og værre. Med alle de forbehold, man nødvendigvis må tage for oversete aspekter og ukendte mellemregninger, når det handler om efterretningstjenesters lukkede verden, så ligner den - også efter tilføjelsen af det seneste kapitel - en voksende skandale med den siddende regerings klodsede fremfærd som egentlig årsag.

Forløbet er vedkommende og skal igen behandles på denne plads, fordi det i storskala rummer en kerne af, hvad der ligner katastrofal etik og tvivlsom forvaltningsskik.