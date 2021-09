Kristeligt Dagblad mener: Generationstyveriet er en falsk fortælling

Mette Frederiksens (S) regering foreslår at sænke den dagpengesats, som nyuddannede kan få. Og når yngre mennesker får mindre, så må der jo være nogen, der tager noget fra dem, lyder det

GENERATIONSTYVERI, LYDER DET IGEN anklagende mod alle, der har lagt deres ungdoms vår bag sig. Nu er anledningen, at Mette Frederiksens (S) regering foreslår at sænke den dagpengesats, som nyuddannede kan få. Og når yngre mennesker får mindre, så må der jo være nogen, der tager noget fra dem. Hvem er mere oplagte at pege fingre ad end forældrene?