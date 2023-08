Kristeligt Dagblad mener: Giv børn frimodighed og håb, ikke klimaangst

Klimaangsten dyrkes ikke kun i samtidskulturen, men næres også af velmenende forældre og lærere. Men det er et tiltagende problem, at klimadystopier dyrkes så intenst, at mange børn efterlades et sted imellem panik og depression, skriver Kristeligt Dagblad i leder