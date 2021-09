Kristeligt dagblad mener: Hold fast i landsbyens kirke

Det kan give ballade, når der ændres på præstestillinger i de mindre sogne. Det har man kunnet se i Kristeligt Dagblad to gange inden for den seneste tid. Dels var folk på Anholt utilfredse med, at de nu måtte nøjes med en halvtidspræst. Dels var sammenlægningen af Holbøl og Bov Sogne i Sønderjylland en fiasko, ikke mindst grundet uenighed om præsternes virke. Og de to valgte til sidst at gå hver til sit.øboerne på Anholt utilfredse