Man kan frygte, at den politiske konkurrence om at fremstå mest progressiv på nogle punkter sætter ikke mindst barnet i nye svære situationer, når politikere skal tage stilling til nyt forslag

Kristeligt Dagblad mener: Husk, at det kræver en kvinde at realisere medfaderskab

Den 24. januar er det præcis fire år siden, at almindelige borgere fik mulighed for at stille de såkaldte borgerforslag, som med mere end 50.000 støtter er sikret politisk behandling i Folketinget. I den tid har intet borgerforslag mødt så hurtig og stor opbakning som forslaget ”Anerkend medfaderskab i regnbuefamilier”, som blev stillet den 7. januar og tirsdag havde opnået støtte fra flere end 81.000 personer.