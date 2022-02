Kristeligt Dagblad mener: Husk omsorgen for de svageste i digitaliseringen

Danmark har i årevis brystet sig af at være et af de mest digitaliserede samfund i verden. Netop nu er det offentlige og bankerne i færd med at udrulle en storstilet, såkaldt migrering fra NemID til MitID, som alle borgere senest fra den 30. juni skal bruge som deres nye digitale id for at logge på for eksempel netbanken eller sundhed.dk.