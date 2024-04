Kristeligt Dagblad mener: Hvad blev der af respekten for afskedsritualer?

Bedemænd og kirkegængere beretter om, at respekten for døde og deres pårørende er på tilbagetog. Opråbene er vigtige, for når vi ikke har tid til at stoppe for en rustvogn, har vi som mennesker og samfund et problem