En ubegrundet krænkelsessag fra Korup på Fyn viser, at folkekirken bør forbedre sin håndtering af den slags sager

Kristeligt Dagblad mener: Hvad med retssikkerheden for præster?

ULYKKELIG. Sådan må man betegne sagen om sognepræst John Mikkelsen fra Korup på Fyn, som i 2018 blev beskyldt for at have krænket en konfirmand og siden mistede sit embede, selvom anklagen senere viste sig ubegrundet. Kristeligt Dagblad omtalte forløbet i onsdags i sidste uge, ligesom DR’s magasin ”Kriminelt” har gennemgået den.