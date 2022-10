Kristeligt Dagblad mener: I en tid præget af ekkokamre er der brug for klassiske vælgermøder

Cigarrøg farvede luften hvid, da der i oktober 1947, forud for folketingsvalget senere på måneden, blev holdt vælgermøde i Mesinge Forsamlingshus nord for Kerteminde. Her havde fynboerne mulighed for at møde folketingsopstillede politikere. Arkiverede billeder afslører ikke bare, at der blev røget igennem på det lokale vælgermøde, men også, at forsamlingshuset var fyldt. Mænd og kvinder, unge og gamle, sad bænket på rækker med ansigt og opmærksomhed vendt i en og samme retning.

75 år efter står oktober igen i valgets tegn, men noget har ændret sig. Ikke bare er cigarrøg inden døre fortid – det er det traditionelle vælgermøde også på vej til at blive. I Kristeligt Dagblad kunne man i lørdags læse, at folketingspolitikere fra forskellige partier ikke længere i samme grad kommer ud til lokale forsamlingshuse, kroer og sportshaller. Vælgermøder er blevet målrettet bestemte grupper og er ofte arrangeret af interesseorganisationer, der vælger et tema for debatten, som lægger sig op ad det område, interesseorganisationen beskæftiger sig med. Den brede politiske samtale, hvor politikere og borgere på én og samme tid, i ét og samme rum, forholder sig til en række forskellige politiske emner, er dermed udfordret.