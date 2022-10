Kristeligt dagblad mener: I en urolig verden er håbet naivt. Det gør det kun endnu mere relevant

Håb kan sagtens være en mangelvare i et overskudssamfund. Blandt mange danskere trives en næsten mondæn form for håbløshed, hvor klimaet hyppigt er anledningen til, at man ikke ser nogen fremtid. Nogle unge erklærer endda, at de ikke vil sætte børn i en verden, der – mener de med stor sikkerhed – er på direkte kurs mod en miljøbestemt undergang.

Omvendt kan det i områder af verden, hvor truslen mod menneskers fysiske eksistens virker anderledes akut og konkret, være gribende, hvilket håb der alligevel trives. Over indgangen til Helvedet står der ifølge Dante: "Her lades alt håb ude." I de krigszoner i Ukraine, der mest ligner Helvede, burde håb være umuligt. Alligevel er det igen og igen overvældende, hvilket håb de mest ramte personer her kan give udtryk for.