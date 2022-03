Kristeligt Dagblad mener: Inflationens spøgelse er vendt tilbage, men staten kan ikke redde os alle

Med krigen i Ukraine er inflationens spøgelse vendt tilbage. For fuld kraft. Ikke kun energi, men en lang række dagligvarer og forbrugsgoder tordner op i pris. Det er dybt bekymrende. Cheføkonom Palle Sørensen fra Nykredit har for BT opgjort, at en gennemsnitlig dansk børnefamilie i dag skal betale 21.600 kroner ekstra for at få de samme varer, som familien kunne have købt for et år siden.

Tallet perspektiverer debatten om de stigende energipriser og politikernes begrænsede muligheder for at gøre noget ved problemet. Et flertal i Folketinget har for eksempel for nylig vedtaget, at 320.000 personer med en ikke alt for høj husstandsindkomst skal have en ekstra såkaldt varmecheck på 3.750 kroner som kompensation for den dyrere naturgas. Om året. Altså langt fra nok til at kompensere for skadevirkningerne ved inflationen.

Desværre ser det ud til, at inflationen er kommet for at blive i meget lang tid. Derfor løses problemet heller ikke ved at sænke afgifter, give større tilskud til alle, eller hvad man ellers kunne finde på. Reelt kunne det gøre det hele endnu værre. Henrik Hoffmann-Hansen Politisk redaktør

De borgerlige partier ønsker dels at give mere i støtte, dels at smøre den ud på flere personer. Argumentet er, at staten i øjeblikket skovler penge ind på de høje energipriser, da en del afgifter afregnes i procenter og ikke i faste beløb. Så må det være rimeligt at sende flere penge retur, lyder det. Tilsvarende har et borgerforslag om at fjerne alle benzin- og dieselafgifter foreløbig samlet over 75.000 underskrifter og skal dermed behandles i Folketinget.

Og ja, de høje energipriser har ødelæggende konsekvenser for mange mennesker og virksomheder. Nogle vognmænd skal nu have penge med på arbejde hver dag for at kunne betale den dyre benzin, forlyder det. Idéen om at sætte afgifterne ned, i hvert fald i en kortere periode, kunne da også have noget for sig, hvis de store prisstigninger kun var midlertidige.

Sendte staten for eksempel hver eneste familie i Danmark en check på 21.600 kr. for at kompensere for dette års inflation, ville det løbe op i over 67 milliarder kroner. Alene i år. Familierne ville måske føle det som en redning her og nu, men checken kunne let sætte yderligere gang i prisspiralen. Præcis som da den tyske centralbank i 1923 lod seddelpressen køre, og man til sidst skulle bruge en trillebør for at fragte nok penge ned til bageren for at købe et franskbrød. Alle blev fattigere af den øvelse.

Derfor bør staten koncentrere sig om at redde de svageste og mest udsatte. Det kræver politiske prioriteringer de kommende år, som statsminister Mette Frederiksen (S) meget præcist sagde, da hun forleden i anden sammenhæng fremlagde det brede forlig om at øge forsvarsudgifterne med 18 milliarder kroner i 2033. Inflationen gør det prioritering endnu mere presserende.