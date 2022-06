Kristeligt Dagblad mener: Institutionslivet er et eksperiment. Og det er på tide, at det ses efter i sømmene

Af den offentlige debat kan man undertiden få det indtryk, at der findes værdifri videnskab. Senest i kølvandet på kritikken af DR-programmet "Ellen imellem", der har udløst hashtagget på Twitter #videnerfandemeikkeetsynspunkt. Underforstået, at videnskab kan man ikke diskutere med, for videnskab er fakta. Der kan ikke være flere meninger om, at to plus to er fire, eller at Jorden er rund og ikke flad.

Man skal imidlertid ikke bevæge sig langt ind i den videnskabelige verden, før man indser, at store dele af videnskaben er subjektiv. Op gennem tiden har man set forskelligt på fænomener, som der ret beset ikke burde være to meninger om. Forskeren i sin hvide kittel er også et produkt af sin tid, og hendes subjektive tilgang til et givent felt vil tage farve af herskende holdninger. Det betyder ikke, at alt er relativt, og at Jorden er flad, hvis den enkelte synes det. Men det betyder, at holdninger også findes i de angiveligt værdifri videnskaber, og at disse holdninger kan påvirke forskningsresultaterne.