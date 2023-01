Kristeligt Dagblad mener: Jobcentrene er ikke løsningen. Men hvad er så?

SVM-regeringen vil slå det sidste søm i jobcentrenes kiste. Det kan man kun bakke op om, for jobcentrene er i dag mest kendt for svingende resultater, kedelige sager med emsig aktivering af selv dødeligt syge og en uigennemskuelig jungle af regler

Da den daværende VK-regering i forbindelse med strukturreformen i 2007 oprettede landets jobcentre, var ambitionen at gøre et tungt og bureaukratisk system mere effektivt og strømlinet, ikke mindst til gavn for de ledige.

Indtil da havde a-kasserne stået for at hjælpe forsikrede ledige, mens kontanthjælpsmodtagere eller personer, der var røget ud af dagpengesystemet, skulle hjælpes af arbejdsformidlingen, som lå i kommunerne. Men samspillet mellem de to instanser fungerede ikke, og derfor skulle man ifølge daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) nu forene "det bedste fra de to verdener".