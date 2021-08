Ane Halsboe-Jørgensen kunne have valgt at klæde sig ud som Anders And. Den nye kirke- og kulturminister kunne have erobret Facebook som Batwoman. Men hun valgte noget tredje. Hun begyndte sin tid som kirkeminister med at iklæde sig pels og fehår og komme ud på de sociale medier som spåkone fra vikingetiden, som vølve.