Onsdag tog vi et lille skridt imod et mere normalt kirkeliv. Folketingets epidemiudvalg vedtog at droppe det arealkrav, der gælder landets trossamfund. Det efterlader stadig kirkerne med krav om coronapas og mundbind. Udviklingen giver anledning til at gøre status på de senfølger af corona, som ikke bare mange smittede, men også kirkerne døjer med.