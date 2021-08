Kristeligt Dagblad mener: Kirken har været holdt for nar

Endelig faldt de sidste større adgangsbegrænsninger i landets trossamfund tidligere i dag. Kirkeministeriet meldte ud, at det var slut med areal- og afstandskrav, efter utilfredsheden var vokset i kirkerne i et stykke tid. Og man forstår de frustrerede præster. Det har været urimeligt at holde trossamfundene fast på regler, der var ude af trit med udviklingen i resten af samfundet, i måneder. Beslutningen om at fjerne begrænsningerne kommer for sent, og kirkerne er blandt de sidste steder, der sættes fri.