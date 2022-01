Kristeligt Dagblad mener: Kønsdebat må ikke kamme over i uforsonlighed

Rowling er af flere hyldet som kvinden, der fik nye generationer til faktisk at læse. På den baggrund skulle man tro, at hun i ligestillingsdebatten ville blive fremhævet for sin evne til at nedbryde traditionelle kønsopfattelser. Sådan er det dog ikke gået