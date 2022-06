Kristeligt Dagblad mener: Konfliktfyldte skilsmisser kalder på handling

Vi er nødt til som samfund at etablere et slags dannelsesideal for den gode skilsmisse. Det betyder ikke, at vi skal tilbage til tidligere tiders sociale stigmatisering af fraskilte, men derimod at vi skal gøre det klart for hinanden, at med en skilsmisse følger forpligtelsen til samarbejde og hensyn til børnene