Prins Joachims utilfredshed med Dronningens beslutning om at fratage hans børn prinse- og prinsessetitler skulle være holdt inden for kongehusets mure

Kristeligt Dagblad mener: Kongehuset bør være hævet over familiedrama for åben mikrofon

Det er et usædvanligt familiedrama, den danske befolkning i øjeblikket er publikum til. Rollelisten tæller blandt andre en dronning, en prins og en tidligere prinsesse, og hver gang man tror, forestillingen er ved at nå sin ende, og man roligt kan rejse sig fra salen, tager den en ny drejning. En ny kongelig træder ind på scenen og leverer en overraskende replik, der får publikum til at blive.

Sådan kan dagene, efter kongehuset onsdag udsendte en pressemeddelelse om, at dronning Margrethe har besluttet, at prins Joachims fire børn ved årsskiftet mister deres prinse- og prinsessetitler, beskrives. For pressemeddelelsen blev først efterfulgt af en kritik fra grevinde Alexandra, der er mor til to af børnene. Så udtalte en meget berørt prins Joachim, der ikke forstår, hvorfor hans børn skal "straffes på den måde", sig til både B.T. og Ekstra Bladet. Siden har blandt andre kronprinsesse Mary og dronning Margrethes søster, prinsesse Benedikte, kommenteret familiefejden.