Kristeligt Dagblad mener: Kritisk dialog med Taleban betyder ikke anerkendelse

Det var kløgtigt og absolut nødvendigt, at EU’s udenrigsministre i fredags enedes om nogle klare betingelser for et begrænset samarbejde med de nye, islamistiske magthavere i Kabul. Taleban skal garantere, at Afghanistan ikke – som det var tilfældet forud for terrorangrebet på USA for 20 år siden – igen bliver en base, hvorfra der kan foretages terrorangreb. Menneskerettigheder, især kvinders rettigheder og pressefriheden, skal respekteres, og Taleban skal indfri sit løfte om at inddrage alle etniske grupperinger i landet i sin nye regering.