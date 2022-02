Kristeligt Dagblad mener: Kvindekvoter er en dårlig løsning på reelt problem

Ligestilling og kampen for lige muligheder er et værdigt og rigtigt anliggende. Men der er gode grunde til at finde bedre løsninger på den udfordring end kvoter

Debatten om kvindekvoter er ikke ny. Nyt er det derimod, at regeringen med den nyudnævnte ligestillingsminister Trine Bramsen i spidsen nu for første gang i Danmark lægger op til at indføre kvindekvoter ved lov. Nærmere bestemt er der tale om, at Danmark tilslutter sig et EU-direktiv som skal sikre mindst 40 procent kvindelige bestyrelsesmedlemmer i private virksomheder med over 250 medarbejdere.