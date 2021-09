Kristeligt Dagblad mener: Lad festen for de unge begynde. Men på en ny måde

På landets skadestuer ruster de sig til en weekend med travlhed. Også politiet er klar, og mennesker, der bor i landets bymidter, kan godt finde ørepropperne samt vand og sæbe frem. For efter halvandet års nedlukning af nattelivet blev de sidste restriktioner fjernet i denne uge, og for mange unge bliver weekendens bytur den første fest længe. I den kommende tid følger gymnasiefester og meget andet, og mange 15-16-årige står til at få deres alkoholdebut og dermed blive en del af den særlige danske alkoholkultur. Den hvor man blot skal være 16 år for at købe øl i kiosken, den hvor lærerne betjener fadølsanlægget til skolefesten og skænker op for elever, der ikke er myndige. Og den hvor en ung hver eneste måned dør som følge af alkohol, hvor politiet har travlt med gadevold, og hvor teenagere vælter sanseløst berusede rundt i landets gågader.