Kristeligt Dagblad mener: Livshistorier har stor værdi for eftertiden

Mennesker rummer historier. Historier om deres eget liv – barndommens somre, den første forelskelse og besværet med at finde vej i livet. Men mennesker rummer også historier om den tid og det samfund, de har været en del af. Historier, der giver eftertiden et billede af, hvordan det var at gå i skole i 1940'erne, være ung i 1980'erne eller ny forælder i 1960'erne.

Det har derfor stor værdi, når mennesker skriver deres erindringer ned og giver dem videre til børn og børnebørn, nevøer og niecer eller lokalhistoriske arkiver, der er på udkig efter vidnesbyrd fra en svunden tid.